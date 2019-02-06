ريال مدريد يكشف عن المفاجئة قبل الكلاسيكو

قرر سانتياغو سولاري، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إبعاد اللاعب أوديوزولا، من مباراة، اليوم الأربعاء، أمام برشلونة، برسم ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووجه سولاري الدعوة إلى 21 لاعباً، للمشاركة في الكلاسيكو البارز بـ”الكامب نو”، يقودهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي توج بالفترة الماضية أحسن لاعب بالعالم، بعد قيادته لمنتخب بلاده لوصافة نهائيات كأس العالم روسيا 2019، وتتويجه للمرة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد كاملة:

كيلور نافاس- تيبو كورتوا- ألتوبي- داني كارفاخال- سيرجيو راموس- رافاييل فاران – ناتشو هيرنانديز- مارسيلو- ريجيلون- توني كروس، لوكا مودريتش- كاسيميرو- يورينتي- أسينسيو- إيسكو- سيبايوس- ماريانو- كريم بنزيمة- غاريث بيل- لوكاس فاسكيز- فينيسيوس.