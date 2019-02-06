ليلى الحديوي مقدمة رئيسية لبرنامج تلفزي جديد

تخوض الممثلة والإعلامية، ليلى الحديوي، تجربة جديدة في التنشيط، إذ تستعد لتقديم نسخة مغربية لبرنامج تلفزيون الواقع الفرنسي ” “Les Reines du shopping”، الذي تقدمه “كريستينا كوردولا.”

وأفادت مصادر إعلامية أن الحديوي، تصور النسخة المغربية من البرنامج الفرنسي، الذي تتنافس فيه مرشحات على تجميل أنفسهن بمبلغ محدد في فترة زمنية محددة.

وتخوض الحديوي لأول مرة تحدي التنشيط كمقدمة رئيسية لبرنامج تلفزي، بعد تجربتها كمنشطة فقرة ضمن برنامج صباحيات “دوزيم”.

واستطاعت الحديوي فرض اسمها في ميدان الموضة، كمصممة، وعارضة، وستسخر قدراتها في الميدان لتكون المنشطة المناسبة لمثل هذه البرامج.