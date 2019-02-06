يافا: اعتقال مشتبه في جريمة قتل أشرف أبو قاعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، شابا يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة يافا، وذلك بشبهة علاقته بجريمة قتل الشاب أشرف أبو قاعود (43 عاما) في مدينة يافا بتاريخ 14.12.2018.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقال المشتبه به، اليوم.
يذكر أن أمر حظر نشر حول تفاصيل التحقيقات الجارية وهوية المشتبه به، لغاية تاريخ 19.02.2019.
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