شكرا لقرائتكم خبر عن وباء «الإنفلونزا» يجتاح 26 دولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين ورفاهية الإنسان، أنه وفقاً للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك حالات انتشار للإنفلونزا تم تسجيلها على نطاق واسع في 26 دولة من الدول الأوروبية.

وقالت الهيئة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي بهذا الشأن: في 26 دولة من الدول التي تقع في المنطقة الأوروبية تم تسجيل حالات انتشار لفيروس الإنفلونزا على نطاق واسع.

ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب أوروبا الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الإنفلونزا تزداد نشاطا في المنطقة الأوروبية. ويضم وباء فيروس الإنفلونزا السائدة من النمط أي “إتش 1 إن 1” الفرعي وفيروس من النمط أي “إتش 3 إن 2” الفرعي.

وسجلت حالات تفشي وباء الإنفلونزا في تسع دول على المستوى الإقليمي وفي خمس على المستوى المحلي، بينما تم تسجيل خمس حالات أخرى بأمراض شبيهة بمرض الإنفلونزا.

ثم أعلنت المراكز الأمريكية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سابقا، إن ما يتراوح بين 69 و84 ألف أمريكي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في سياق آخر، أشار الخبراء، أن استخدام زهرة البيلسان، وفقاً لدراسات حديثة تساعد على مقاومة الإنفلونزا والبرد بشكل سريع.

كما أظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والأمراض المزمنة الأخرى من الذين يتناولون أغذية تحتوي على نسبة قليلة من الألياف.