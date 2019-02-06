انت الان تتابع ارتفاع ضحايا حريق «مبنى باريس» إلى 10 قتلى و37 مصابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

صرح المدعي العام في باريس، ريمي هيتز، بأن عدد ضحايا حريق المبنى السكني جنوب غربي العاصمة الفرنسية، ارتفع إلى عشرة قتلى و37 مصابا، بينهم 8 من رجال الإطفاء. ونقلت قناة "آر تي إل" الفرنسية، عن المدعي العام، أن حصيلة القتلى ارتفعت عقب العثور على جثة جديدة، مشيرا إلى استمرار عمليات البحث عن الضحايا. من جانبها، قالت كولومب بروسل، نائبة رئيس بلدية (باريس)، والمسؤولة عن قضايا الأمن، إن البلدية تولت على الفور رعاية وإجلاء سكان المبنى السكني الذي اندلع به الحريق وتوفير أسرّة وأغطية ومواد غذائية للسكان.

كانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في وقت سابق اليوم، سيدة كانت قد أمضت فترة في مستشفى للأمراض النفسية، كانت قد تشاجرت مع أحد الجيران أضرمت النار في الطابق الثاني والسابع والثامن للمبنى الواقع في شارع "إرلنجر"، وشوهدت هذه السيدة قبل اعتقالها، تحاول إضرام النار في سيارة وصندوق قمامة -حيث كانت في حالة "سكر"