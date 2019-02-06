الان تتابع اليمن.. ميليشيا الحوثي تحتجز مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية والغاز في محافظة البيضاء. وقالت إن هذه الناقلات جاءت من محافظتي مأرب وحضرموت، واحتجزتها الميليشيات في منطقة عفار بمديرية الملاجم، مشيرة إلى أنها تفرض عليها رسومًا جمركية باهظة.

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