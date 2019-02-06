شكرا لقرائتكم شاهد ملامح طفل مصري حبسته والدته بمنزل مظلم 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يكن أهالي قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شمال مصر يصدقون ما شاهدوه بأعينهم، فلم يتخيلوا أن أماً تقوم بحبس ابنها 10 سنوات متصلة داخل غرفة مظلمة لم يخرج خلالها للنور، وتحاول منعهم بالقوة من إخراجه.

وقال عدد من أهالي القرية إن الواقعة بدأت منذ 10 سنوات، حيث اختفى طفل يدعى محمد رجب الغرباوي، كان يبلغ من العمر وقتها 7 سنوات، واعتقدوا وفقا لما قالته لهم والدته وتدعى عزيزة القلمي وفاته في حادث، لكنهم وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء سمعوا أنينا وتأوهات صادرة من منزل مجهور بالقرية.

ويضيف الأهالي أنهم توجهوا للمنزل المغلق ونجحوا في اقتحامه، وفوجئوا بفتى صغير لا يقوى على الكلام، وحالته العامة يرثى لها، وتتراكم الحشرات على جسده، ومصاب بالهزال والإعياء التام، مشيرين إلى أنهم على الفور أبلغوا الشرطة التي وصلت للمنزل واكتشفت معهم المفاجأة الصادمة.

وتبين وفق ما ذكر أحد الأهالي لـ"العربية.نت" أن سيدة بالقرية تدعى عزيزة القلمي تصل للمكان وتحاول الاشتباك معهم، ومنعهم بالقوة من إخراج الطفل، مؤكدة لهم أنه ابنها، وأنها حبسته في هذا المنزل المظلم والمهجور منذ 10 سنوات، وادعت وفاته لإبعاد أقارب والده المتوفى من رؤيته وحصولهم عليه.

وقالوا إن السيدة تقيم في منزل آخر، وكانت حسب اعترافاتها تذهب للمنزل الذي يقيم فيه ابنها يوميا وتضع له الطعام والشراب، ثم تتركه وتذهب للتسول حتى اكتشف الأهالي أمره.

ونجحت وحدة "نجدة الطفل" التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، في إنقاذ فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد قيام والدته بحبسه في منزل مهجور ومظلم بقرية سجين الكوم بمركز قطور لأكثر من 10 سنوات متواصلة، دون أن يخرج منه طيلة تلك الفترة أو يشاهد أحدا أو حتى يرى الضوء.

وأوضحت التحقيقات أن الأم تعاني من مرض نفسي، وادعت أنها فعلت ذلك لتمنع أهل والد ابنها من زيارته، فيما قال الجيران إنهم وبعد سماعهم أنين الفتى واستغاثته بسبب تراكم الحشرات عليه، تجمهروا أمام المنزل لإخراجه ومنعتهم الأم، فأبلغوا الشرطة التي وصلت للمنزل وفتحته بالقوة وأخرجت الفتى.

في سياق متصل، تدخل مسؤولو مشروع "أطفال بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتواصلوا مع مديرية الأمن للحصول على الفتى ورعايته، فيما ذكر مصدر طبي أن الطفل بدا فاقدا للوعي والتركيز، وفي حالة إعياء شديدة ويعاني أمراضا جلدية كثيرة، مضيفا أنه تم نقله لمستشفى قطور المركزي لعلاجه، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4 أحوال مركز شرطة قطور، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.