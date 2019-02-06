سر "الطفل النائم" بجوار ميلانيا أثناء خطاب ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس أظهرت صور طفلا يغط في نوم عميق، خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء.

والتقط عدسات المصورين الطفل جوشوا ترامب (11 عاما) نائما، وقد أسند رأسه إلى ظهر الكرسي، خلال خطاب ترامب عن حالة الاتحاد الذي استمر نحو ساعة و20 دقيقة.

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مقدم بواسطة: حاوي



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وكان جوشوا، وهو من ولاية ديلاوير، أحد ضيوف السيدة الأولى ميلانيا وزوجها ترامب من أجل حضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأميركي، بالإضافة إلى غريس إلين (10 أعوام). © Getty البيت الأبيض دعا الطفل لحضور خطاب ترامب.

وذاع صيت الطفل جوشوا بعد إعلان والديه عن ىتعرضه للتنمر والتخويف في المدرسة بسبب اسمه الأخير (ترامب)، على الرغم من أي لا يمت بأي صلة قرابة للرئيس الأميركي.

وقال والد الطفل بوبي بيرتو لوسائل إعلام أميركية في وقت سابق، إن ابنه بدأ يتعرض للمضايقات من زملائه مع تولي الرئيس ترامب منصبه قبل أكثر من عامين.

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أما الطفلة غريس، التي تظهر في الصور إلى جانب جوشوا، فقد تعافت مؤخرا من مرض السرطان، ونالت حيزا من خطاب ترامب في معرض حديثه عن التقدم الذي تحرزه إدارته في المجال الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن الطفل جوشوا، يحمل لقب عائلة أمه، ميغان ترامب، التي قالت إن تلاميذ المدرسة كانوا يصفونه بـ"الأحمق" بسبب اسمه الأخير.