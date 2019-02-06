حزب الحرية يضع خطة عمل إبرزها توعية الشباب بمفهوم الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، اجتماعًا بلجنة الدفاع والأمن القومى داخل الحزب، بقيادة العميد طلعت السيد الدراجينى، رئيس اللجنة، والدكتور هشام طنطاوى نائب أول رئيس اللجنة، ونائبى رئيس اللجنة، اللواء صابر مهتدى، واللواء محمد سليمان، كما حضر الاجتماع أيضًا نائبى رئيس الحزب طلعت القواس، والدكتور مجدى علام، ومساعد رئيس الحزب الدكتور محمد صالح هاشم، والدكتور أحمد بيومى الامين العام المساعد، وجميع أعضاء اللجنة.
وحظى اللقاء بعدد من النقاشات الهامة فى عدة ملفات، للوقوف على أهم المحاور التى تتمركز عليها الخطة المستقبلية لعمل اللجنة، خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وقدم الدكتور صلاح حسب الله، عدة توصيات بعد موافقته على الخطة المقدمة من اللجنة، جاءت هذه التوصيات على النحو التالي:
1 - عمل حملات توعية لترشيد استهلاك المياه.
2 - عمل دورات خاصة بترسيخ مفهوم الأمن القومى لدى للشباب.
3 - العمل على مواجهة التعصب والتشجيع على روح الفريق الواحد.
4- إنشاء لجنة لمواجهة حروب الجيل الرابع والتصدى للشائعات.
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