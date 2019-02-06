الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر، اليوم الأربعاء، شابين فلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي فإن المعتقلين لم يكن بحوزتهما أي أسلحة وتم نقلهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه تم اعتقال الشابين لدى محاولتهما التسلل إلى إحدى البلدات الإسرائيلية المقامة قرب حدود شمال قطاع غزة.

في سياق متصل اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم عدداً من المواطنين في محافظات الضفة الغربية . وقالت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين من بلدة طولكرم.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش في منازل ببلدة قفين شمال طولكرم وخربت محتوياتها.

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