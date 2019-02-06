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يواصل نحو 15 رجل إطفاء فرنسي عملهم في اليوم التالي بالمبنى السكني الذي نشب فيه حريق أمس الثلاثاء غربي العاصمة الفرنسية "باريس" ، مما أسفر عن وقوع 10 وفيات و37 مصابًا ، بينهم 8 من رجال الإطفاء وإنقاذ 50 شخصًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر، اليوم الأربعاء، أن المبنى أصبح "هشًّا" جراء النار والماء المستخدم لإخماد ألسنة اللهب، خاصة في الطوابق الثلاثة الأخيرة.
وأوضح تقرير لمهندس معماري - قدمه للشرطة الفرنسية - إن
من جانبها أوضحت الشرطة أنه سيتم فرض محيط أمني حول المبنى لبضع ساعات أخرى.
وفي سياق متصل، أقام سكان حي قرية "أوتوي" قداسا تكريما لضحايا الحريق في كنيسة "نوتر
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في وقت سابق أمس /الثلاثاء/ سيدة - أمضت فترة في مستشفى للأمراض النفسية - تشاجرت مع جارها فقامت بإضرام النار في مركبته ، ومن ثم أشعلت النار في الطابق الثاني والسابع والثامن للمبنى الواقع في شارع "إرلنجر" وتم مشاهدة هذه السيدة قبل اعتقالها في شارع المبنى تحاول إضرام النار في سيارة وصندوق قمامة ، حيث يعتقد أنها كانت مخمورة.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال الإطفاء في فرنسا يواصلون عملهم لليوم الثاني داخل مبنى سكني محترق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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