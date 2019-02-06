ماي : سعداء لاستضافة اجتماع حلف الناتو في الذكرى الـ 70 لتأسيسه

وكالات :

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن سعادتها لأن المملكة المتحدة، ستستضيف اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو في ديسمبر المقبل في الذكري السنوية الـ 70 لتأسيس الحلف، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.وقالت ماي - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء - "على مدار 70 عامًا ظل حلف الناتو حجر الزاوية لأمننا القومي، لكنتحديات اليوم مختلفة تمامًا عن التحديات التي واجهناها عندما أنشأ التحالف مقره الأول في لندن".ونوهت ماي إلى أن المملكة المتحدة لعبت دورًا محوريًّا في تاريخ حلف الناتو، وأشارت إلى أن اجتماع ديسمبر يمثل فرصة مهمة لتحديد الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لتطوير الحلف وضمان استمرارية نجاحه.