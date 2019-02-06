رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي- أرشيفيةوكالات :
أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن سعادتها لأن المملكة المتحدة، ستستضيف اجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو في ديسمبر المقبل في الذكري السنوية الـ 70 لتأسيس الحلف، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقالت ماي - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء - "على مدار 70 عامًا ظل حلف الناتو حجر الزاوية لأمننا القومي، لكن
ونوهت ماي إلى أن المملكة المتحدة لعبت دورًا محوريًّا في تاريخ حلف الناتو، وأشارت إلى أن اجتماع ديسمبر يمثل فرصة مهمة لتحديد الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لتطوير الحلف وضمان استمرارية نجاحه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماي : سعداء لاستضافة اجتماع حلف الناتو في الذكرى الـ 70 لتأسيسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.