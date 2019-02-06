الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية على الحدود بين محافظتي صلاح الدين ونينوى

القوات العراقيةوكالات :
أعلنت القوات العراقية تنفيذ عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول اليوم الأربعاء إن
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