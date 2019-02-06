الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية على الحدود بين محافظتي صلاح الدين ونينوى

وكالات :

أعلنت القوات العراقية تنفيذ عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول اليوم الأربعاء إن"قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى لملاحقة العناصر الإرهابية والبحث عن أوكارها".