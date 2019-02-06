السفارة الروسية: بريطانيا تسعى لدعم واشنطن في حملتها المتعلقة بمعاهدة القوى النووية

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ذكرت السفارة الروسية في لندن أن بريطانيا تسعى إلى دعم الحملة الإعلامية التي تقودها (واشنطن) والتي تتعلق بتوجيه اللوم إلى موسكو لانتهاكها معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت السفارة الروسية - في بيان لها تعليقا على تصريح وزير الدولة البريطاني لشئون آسيا والمحيط الهادي مارك فيلد مارك فيلد - أن الحملة الإعلامية تهدف إلى تبرير قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من المعاهدة.
وأشارت إلى أن تصريح فيلد أمس الثلاثاء فيما يتعلق بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى يتصمن دعوات لروسيا بتدمير
ولفت إلى أن (لندن ) على دراية تامة من أن الجانب الأمريكي يرفض تقديم أية بيانات واقعية تقود إلى استنتاج مفاده أن صاروخ "كروز" البري المُسمى (9 إم 729)، الذي صمم في روسيا واجتاز التجارب،
يُشار إلى أن مارك فيلد قد وجه اللوم بشدة، في تصريح له أمس ، إلى روسيا في "انهيار" معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، متهما (موسكو ) بالتشويش والتناقض، عندما انتهكت المعاهدة بتطوير صواريخها "الباليستية " التي تخالف بدورها بنود المعاهدة - حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ووزير خارجيته مايك بومبيو أعلنا، في الأول من فبراير الجاري، تعليق (واشنطن ) التزاماتها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى بدءا من الثاني من نفس الشهر. فيما تعقد (واشنطن ) العزم على الانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر ما لم تعد (موسكو ) إلى التزاماتها "الحقيقية" و"القابلة للتحقق" بموجب المعاهدة.
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