الناتو يوقع بروتوكول انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية

أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو

وكالات :

وقع أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الأربعاء، على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكتب الأمين عام للحلف ينس شتولتنبرج - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"-"اليوم تاريخي ، فقد وقعت كافة الدول الأعضاء في الحلف على بروتوكول

انضمام مع مقدونيا الشمالية، مما سيجلب المزيد من الأمن والرخاء على المنطقة برمتها، اتطلع إلى اليوم الذي سيرفرف فيه 30 علما خارج مقر الحلف " .



يشار إلى أنه بعد توقيع الـ29 عضوا على بروتوكول الانضمام

، تحتاج حكومة كل منها على التصديق عليه ، ومن المتوقع أن تكون اليونان أول من يصدق عليه .. وبعدها ستغير مقدونيا رسميا وبصفة نهائيا اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.



وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافي إرضاء لليونان العضو في الناتو، التي تقول إن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد .