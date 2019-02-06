الناتو يوقع بروتوكول انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية

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وقع أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الأربعاء، على بروتوكول انضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
انضمام مع مقدونيا الشمالية، مما سيجلب المزيد من الأمن والرخاء على المنطقة برمتها، اتطلع إلى اليوم الذي سيرفرف فيه 30 علما خارج مقر الحلف " .
وكتب الأمين عام للحلف ينس شتولتنبرج - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"-"اليوم تاريخي ، فقد وقعت كافة الدول الأعضاء في الحلف على بروتوكول
يشار إلى أنه بعد توقيع الـ29 عضوا على بروتوكول الانضمام
وكانت الجمهورية اليوغسلافية السابقة قد وافقت على تغيير اسمها بإضافة الوصف الجغرافي إرضاء لليونان العضو في الناتو، التي تقول إن اسم مقدونيا هو لإقليم قديم بها بشمال البلاد .
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