الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية باستخدام مطاراتها لإجراء تجارب صاروخية

برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والباليستي

وكالات :

أعلنت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء استمرار كوريا الشمالية استخدام برنامجها الصاروخي والباليستي، حيث تستخدم مطاراتها ومنشآتها لإجراء تجارب صاورخية لحماية أسلحتها من ضربات محتملة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة - في تقرير لها إن " العقوبات ضد كوريا الشمالية غير فعالة، حيث لا

زالت بيونج يانج تحصل على شحنات غير شرعية من منتجات النفط وبيع الفحم المحظور".وأضافت أن "بيونج يانج تستخدم منشآت مدنية، بينها مطارات لتجميع صواريخ باليستية وإجراء تجاربها لكي تحمي أسلحتها من ضربات قاضية ".وأكدت اللجنة أنه تم إرسال التقرير إلى مجلس الأمن في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة ثانية هذا الشهر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لإحراز تقدم في نزع السلاح النووي لبيونج يانج .يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقود مساع في الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية وإطلاقها صواريخ في 2017.