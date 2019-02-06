كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا.

ووقع الحادث، بحسب الطوارئ، في بلدية كويجورنا (محافظة مدريد)، حيث لاقت سيدة ورجل، وهما في الـ 50 عاما، مصرعهما.

ويقوم الحرس المدني بالتحقيق في أسباب الحادث، ومن المحتمل أن تكون الطائرة قد اصطدمت بجهاز طائر فرط خفيف أثناء تحليقها.