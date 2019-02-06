كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: السجن 3 و 5 أعوام لمتهمين بالحصول على أموال قطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين اليوم الأربعاء، بالسجن 3 و5 أعوام، لمتهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري، وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وعاقبت المحكمة بالسجن 5 المتهم الأول بعد ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر، وبحوزته أموال حصل عليها من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات البرلمانية.

وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 الف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 أعوام، ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط معه في المطار.

يُذكر أن البحرين، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات، قطعت في منتصف 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم الإرهاب.