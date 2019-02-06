كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاسك: هناك مكان خاص فى الجحيم لمؤيدى البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الاتحاد الأوروبى، دونالد تاسك، اليوم، إنه يجب أن يكون هناك مكان خاص في الجحيم لأولئك الذين روجوا لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبى "البريكست" دون وضع خطة آمنة بشأن الحدود الأيرلندية.

وفى تصريحات نارية تهدد بنسف آمال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في إعادة التفاوض على الحدود الإيرلندية، عقد تاسك مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليقول "إنه يتساءل" كيف يبدو المشهد؟.

والتقى تاسك وليو فارادكار في بروكسل اليوم قبل وصول ماي غداً في أمل يائس بإعادة كتابة صفقة الطلاق قبل 50 يوماً فقط من يوم الخروج.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تجتمع ماي في أيرلندا الشمالية اليوم مع جميع الأطراف الرئيسية الخمسة لإيجاد طريق للمضي قدمًا في دعم الحدود الإيرلندية.

وكانت ناعومي لونج، زعيم التحالف الأيرلندى، أول من ظهر، محذرة من أن ماي لم تعط أي تفاصيل عما ستطلبه في بروكسل.

وفي لندن، يستمر العمل في "ترتيبات بديلة" يمكن أن تسمح بحدود غير مرئية باستخدام التكنولوجيا لتعقب الأشخاص والبضائع التي تعبر الحدود.

وفي بصيص من الأمل، كان هناك مزاعم بأنّ أنجيلا ميركل تستعد للتدخل في اللحظة الأخيرة للضغط على دبلن لقبول حل التكنولوجيا الفائقة على الحدود الأيرلندية إذا كان بوسع بريطانيا أن تقدم واحد

وكانت المستشارة الألمانية يائسة لإنهاء البريكست، وأصرت أمس على أنه لا يزال هناك وقت للخروج من المأزق.