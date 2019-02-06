كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق خليفة يوقع اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار إستثمارات في النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صندوق خليفة يوقع اتفاقية بقيمة 25 مليون دولار إستثمارات في النيجر

وقع حسين جاسم النويس ، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، وسعدو سيدو ، وزير التجارة وتطوير القطاع الخاص في النيجر إتفاقية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي تهدف إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النيجر .

جاء ذلك خلال زيارة النويش للنيجر حيث التقى الرئيس محمدو يوسوفو بالنيجر.

وخلال الزيارة ، قال الرئيس النيجيري إن الاتفاقية ستؤثر بشكل إيجابي على التنمية المستدامة لحكومته والتنويع الاقتصادي ، وهما أمران حيويان للاستقرار الاقتصادي للبلد.

كما أعرب الرئيس يوسفو عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على حرصه على دعم التعاون بين البلدين.

نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، تمنى النويس استمرار التقدم والازدهار للنيجر وشعبه.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد خصص صندوق خليفة لإنشاء برامج مماثلة لدعم ريادة الأعمال بهدف تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أجزاء أخرى من العالم ، بما في ذلك النيجر.

وذكر النويس أن الاتفاقية ستساعد النيجر في جهودها للتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أن الاتفاقية ستوفر للشباب المبدعين في النيجر فرصة لاستخدام مهاراتهم ومواهبهم لتحسين حياتهم والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلد.

وأوضح أن صندوق خليفة قدم بنجاح العديد من أشكال الدعم لمختلف الدول بموجب توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والشيخ محمد بن زايد.

وبدوره ، أشاد سيدو بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف شرائح المجتمع النيجيري والعلاقات الودية بين البلدين. وشدد على الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقات الرئيسية على تنمية بلده التي تؤدي إلى مشاريع رئيسية وخلق فرص عمل جديدة لمواطني النيجر ، مما يساعد على تحقيق نمو شامل للبلد والحد من الفقر.