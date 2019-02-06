كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعلن موعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا "سترد بالمثل" على الولايات المتحدة، وستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بعد 6 أشهر.

وقال لافروف في موجز صحافي في عشق آباد حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس: "حدد الرئيس فلاديمير بوتين موقفنا ومفاده أننا سنرد بشكل مماثل تماماً".

وأضاف "علّق الأمريكيون التزامهم بالمعاهدة، وفعلنا نفس الشيء، وعند انتهاء مهلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المعاهدة، ونتيجة للمذكرة الرسمية الأمريكية عن انسحاب واشنطن من المعاهدة، سننهي سريانها" من جهتنا.

ورداً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاهدة جديدة حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قال لافروف، إن المبادرات الروسية في مراقبة التسلح كثيرة ولا نقص فيها.