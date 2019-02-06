كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يعقد قمة في لندن في ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء أن الحلف سيعقد قمة في ديسمبر المقبل في لندن بمناسبة الذكرى السبعين لإنشائه وسيتم تخصيصها للتهديدات الجديدة لأمن أعضاء الحلف.

وأوضح ستولتنبرج في بيان له أن "اجتماع لندن سيكون فرصة لرؤساء دول وحكومات الدول الحلفاء لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن وضمان أن يستمر الناتو في التكيف لضمان أمن مواطنيه الذي يصل لما يقرب من مليار شخص".

وعقب فشل اجتماع مجلس الناتو وروسيا في 25 يناير في مقر الحلف، حذّر ستولتنبرج من أن الناتو يتعين عليه أن يستعد لـ"يعيش في عالم بدون معاهدة نزع السلاح النووي" في أوروبا و"مع روسيا التي تواصل نشر صواريخ" قادرة على ضرب مدن أوروبية.

وكانت الولايات المتحدة قد استنكرت انتهاك معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعتها موسكو في عام 1987، وأعلنت في الثاني من فبراير قرارها بالانسحاب من الاتفاق. وقررت موسكو في اليوم نفسه تعليق مشاركتها في هذه المعاهدة وأعلنت تطوير صواريخ باليستية جديدة.