كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: حظر تجوال السوريين في هطاي بالانتخابات البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن والي محافظة هطاي جنوب تركيا، حظر تجوال السوريين بالمدينة، يوم انتخابات المحليات في نهاية مارس(آذار) المقبل

وأوضح رحمي دوغان والي محافظة هطاي الحدودية بعد اجتماع خاص بانتخابات المحليات المقبلة، تأسيس غرفة عمليات لتنسيق الانتخابات في المدينة، وأن الاجتماع قرر حظر تجوال المواطنين السوريين الموجودين في أماكن الإيواء في المدينة، يوم الانتخابات في 31 مارس(أذار) المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "زمان التركية" اليوم الأربعاء.

وأكد المحافظ أن السوريين ممنوعين من الحركة والتنقل، في المدينة، إلا للضرورة، الأمر الذي يُفسر حسب الصحيفة بالرغبة في منع الحاصلين منهم على الجنسية التركية من المشاركة في الانتخابات.

ويُذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويل، أعلن أن مدينة هطاي تضم 1.078 مليون ناخب، وأن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية من المقيمين فيها، 12596.