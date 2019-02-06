كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب الكونجرس الأمريكى يقدمون مشروع عقوبات ضد "زد تى ايه" الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون، لإعادة فرض العقوبات على شركة "زد تى ايه" الصينية، إذا لم تلتزم بالقوانين الأمريكية وتتفق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتسبب الرئيس الأمريكى فى غضب العديد من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك بعض زملائه الجمهوريين، في يوليو عام 2018 عندما قرر رفع الحظر المفروض على الشركات الأمريكية التي تبيع منتجاتها لـ"زد تى ايه"، مما يسمح للشركة الصينية لاستئناف الأعمال التجارية.

وقال مسؤولون بوزارة التجارة إن شركة زد.اي.تي انتهكت اتفاقا سابقا وتم ضبطها بشكل غير قانوني في شحن بضائع أمريكية الصنع إلى إيران وكوريا الشمالية.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، قدّم النائبان الجمهوريان ماركو روبيو وسوزان كولينز وجيري موران التشريع إلى جانب الشيوخ الديمقراطيين كريس فان هولن ومارك وارنر وإليزابيث وارن ودوج جونز.

ويأتي التشريع بعد أيام فقط من قمة بين المسؤولين الأمريكيين مع نظرائهم من الصين في واشنطن لمحاولة التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تسليم أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة هواوي تكنولوجيز بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على ايران.

ويرى العديد من أعضاء الكونجرس أن "د تى ايه، وهواوى" تمثلان تهديداً للأمن القومي، وأنّ استخدام تكنولوجياتهم في الولايات المتحدة يمكن أن يسهّل على الصين سرقة الأسرار.

وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها المشرعون مشروع قانون للعقوبات ضد زد تى ايه، وانتهت صلاحية المشروع السابق المقدم فى سبتمبر مع انتهاء الدورة السابقة للكونجرس قبل انتخابات نوفمبر الماضى.