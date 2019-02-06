تأجيل المجلس الوزاري إلى الخميس..والمجلس الحكومي في غير موعده هذا الأسبوع

في الوقت الذي كانوا يستعدون للسفر إلى مراكش قصد حضور أول مجلس وزاري خلال سنة 2019، أُخبر وزراء حكومة سعد الدين العثماني بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، إلى يوم غد الخميس.

تأجيل اجتماع المجلس الوزاري دفع بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إلى تأجيل المجلس الحكومي الذي يعقد كل يوم خميس، وتقرر عقده يوم الجمعة المقبل، بجدول أعمال يتضمن ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويرتقب أن يصادق المجلس الوزاري على المرسومين المتعلقين بالتجنيد الإجباري، اللذين صادقت عليهما الحكومة مؤخرا، بعد دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، إثر نشره في الجريدة الرسمية.

وكان آخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، عقد في شهر أكتوبر الماضي، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وكان دعا الملك خلال آخر مجلس وزاري، إلى إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي.