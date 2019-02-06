التحق يوسف السفري، اليوم الأربعاء، بمركب الوازيس بالدار البيضاء، لاستئناف مهامه مدرباً مساعدا لباتريس كارتيرون، بعد عدوله عن قرار الإستقالة التي تقدم بها قبل يومين.
إدارة الرجاء الرياضي، تمكنت من إقناع الدولي المغربي السابق، بالعودة إلى مهامه رفقة الرجاء، بعد تقديمه للاستقالة لأسباب وصفها بالشخصية، وذلك مباشرة بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وتدخلت أطراف عديدة داخل االنادي تسعى إلى إقناع السفري بالتراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى المكانة التي يتمتع بها داخل المجموعة، والاحترام الذي يكنه له اللاعبون، بالإضافة إلى التجربة التي راكمها في ملاعب المستديرة.
وسيكون يوسف السفري حاضراً برحلة الفريق صوب تونس بنسبة كبيرة، بعد تراجعه عن الرحيل، وذلك في مباراة إياب ربع نهائي كأس زايد للأبطال، الذي سيقام أمام نادي الساحل التونسي، الجمعة المقبلة، بسوسة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفري يعود لمهته مساعداً للمدرب كارتيرون بالرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.