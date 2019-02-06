تصريحاته مثيرة للجدل.. انتخاب مغربي رئيسا للبيت اليهودي في اسرائيل

اختار أعضاء حزب البيت اليهودي، الإسرائيلي، من أصول مغربية، “رافي بيرتس” رئيسا للحزب.

وتم انتخاب “بيرتس”، الخاحام العسكري الأكبر للجيش الإسرائيلي سابقا، أول أمس الاثنين، وأكد أن أول مهامه تشكيل قائمة حزب قصد الانتخابات المقبلة.

ويبلغ “بيرتس” 63 سنة، وهو عميد في الاحتياط، تم تعيينه عام 2010 في منصب الحاخام العسكري الأساسي.

وأثار تعيين “بيرتس” انتقادات كبيرة بسبب تصريحاته في محاضرة، ألقاها في عام 2014، والتي قال فيها: “لا يوجد في القرآن ذكر لكلمة القدس ولو تلميحاً.” وأضاف ”المسجد الوحيد الذي له صفة مقدسة بالنسبة إلى المسلمين هو المسجد الأقصى، وليس لسائر جبل الهيكل، أي مغزى ديني بالنسبة إليهم”.

ولم يتطرق “بيرتس”، الذي تم انتخابه، يوم الاثنين رئيسا للحزب، إلى وزير التعليم “نفتالي بينيت”، ووزيرة العدل “إيليت شاكيد” بالاسم، ولكنه انتقدهما بطريقة غير مباشرة.