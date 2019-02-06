سيدي يا طه | منعم عدوان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

"سيدي يا طه" إحدى الأغنيات الكثيرة التي لحنها وغناها منعم عدوان وكتب كلماتها خالد جمعة، إن ما يميز هذه الأغنية هي نفسها الصوفي على طريق حضرات الدراويش والموالد الفلسطينية التي كانت رائجة في فلسطين في الماضي.

منعم عدوان مغنّ وملحن فلسطيني يقيم الآن في فرنسا لحن وأدى الكثير من الأغنيات وله أوبيرا كليلة ودمنة التي افتتحت مهرجان إكس أون بروفانس في فرنسا عام 2016.

خالد جمعة شاعر فلسطيني من مخيم الشابورة في قطاع غزة، له أكثر من مئة أغنية ملحنة أداها فنانون فلسطينيون مثل محمود العبادي وريم تلحمي ومنعم عدوان وغيرهم.

كلمات الأغنية

نامي يا عيني والنوم ما يرضى

لو تلاقيني والصبح فضة

والعمر دينة بالنوح يتقضى

سيدي يا طه

بخطوتك جودي

بوّس وطاها

يا ندى ورودي

رفرفت روحي

بالوسن مرت

برّت جروحي

شجيرتي اخضرت

يا حامي داري

ليلة البرق

طفيت ناري

وانبرد حرقي

ناجيت رسمك وانعدل بختي

سيدي يا طه

والفرس برقة

ربي عطاها

محبتك خلقة

من فوق سبعة

شافَتك عيني

حلَّت الدمعة

والدمع دينة

شاهدت نورك

ليلة القدر

يومن حضورك

اكتمل بدري

بجاه إسمك تنظر بحالي

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كأني من عشقك دوماً على سفر

والقلب مشدود قوساً على وتر

إرحم عروقاً قد امتلأت بسيدها

بجاه من أسرى بك في لمحة البصر