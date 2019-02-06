على مين بتتفلسف | ضربة شمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

"بتتفلسف على مين" أغنية نقدية ساخرة بأسلوب ضربة شمس المعروف بانتقائيته للمواقف والتفاصيل المستفِزّة وانتقادها بشكل غنائي. تسخر هذه الأغنية تحديدًا من كتاب المقالات الذين تتهمهم الأغنية بتورّم الأنا والبطالة واتخاذ الشعار والتنظير صنعة لا يقابلها الفعل ولا الممارسة.

لا نعرف دافع ضربة شمس إلى التعميم بهذا الشكل، أو إطلاق الأحكام بهذا الشكل، لكنها تذكرنا بأغاني سميح شقير في ألبوم زماني، حيث سخر سميح شقير من ظاهرة "مثقفي العناوين"، إلا أنه وضعها في إطار سياق محدّد ومعيّن، الأمر الذي لم تفعله ضربة شمس في هذه الأغنية.

طاقم الأغنية

سامر عساقلة: عازف عود وغناء.

حنان واكيم: غناء.

إيال سمارة: عازف إيقاع.

ورد بكري: عازف بزق.

كلمات الأغنية

بتتفلسف على مين .. يا كاتب هالمقالة

ع صحابك الفنانين .. ولا الزملا في البطالة

يا عمي احنا عارفين

انك فهمان ورزين

وبترقص ليلة بالسين

ومتربي على الغالي

بتتفلسف على مين .. يا كاتب هالمقالة

ع صبية بالعشرين .. ولا عامل عالسقالة

أفكارك حلوة وثورية

وبتغري ولله الصبية

حتى صورتك بالكوفية

عامليتك ثقالة

بتتفلسف على مين .. يا كاتب هالمقالة

ع صحابك الفنانين .. ولا الزملا في البطالة

سياستك معروفة

بالإيجو منسوفة

والعالم مقروفة

من شدة هالحالة