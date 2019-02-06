حماس: دعوة مصرية للقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها تلقت دعوة من مصر للمشاركة في لقاء يضم الفصائل الفلسطينية لمناقشة جملة من القضايا في القاهرة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، إن حماس تلقت دعوة من مصر لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني.
وأضاف، في بيان، أنّ اللقاء سيعقد لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وعلم أن حركة حماس رحبت بالدعوة، وقال بدران إنها تنتظر الترتيبات ذات الصلة باللقاء.
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