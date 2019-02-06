شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف بمختلف الأسلحة مواقع بالتحيتا في الحديدة والان مع التفاصيل

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في مناطق مختلفة من مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأضافت مصادر ، أن مليشيا الحوثي قامت بقصف واستهداف مواقع عسكرية تابعة لقوات ألوية العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف .

وأفادت مصادر ميدانية في قوات العمالقة أن مليشيات الحوثي قصفت عدداً من المواقع التابعة لقوات العمالقة بقذائف الهاون ، واستهدفت مواقع أخرى بسلاح 14.5 وبسلاح 23 كما أفادت مصادر محلية في مدينة التحيتا عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بطريقة عشوائية .

وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات على الأحياء السكنية إستهدف منازل للمواطنين والأسواق الشعبية أدى إلى تدمير عدة منازل وألحقت أضراراً بالأسواق والمحلات التجارية للمواطنين .

وتتواصل جرائم الحوثيون بحق المدنيين يوماً بعد آخر وأعداد الضحايا ترتفع دون توقف ، نساء وأطفال وشباب بل وحتى المواشي هم جملة ضحايا ألغام الحوثيون في الحديدة .

فقد استشهد الشاب إبراهيم حسن غالب البالغ من العمر 23 عاماً بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة أثناء مروره في الطريق العام على متن دراجته النارية في قرية الدُنين صباح اليوم الموافق 5 فبراير 2019 .

وأفادت مصادر محلية في الجراحي أن المليشيات زرعت الألغام الأرضية بشكل عشوائي في الطرقات العامة المؤدية إلى مزارع المواطنين ومنازلهم وأودت بحياة عدد من السكان وأصيب عشرات آخرين بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر أن إنتشار الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي بشكل مكثف وعشوائي حوّل الحياة العامة للمواطنين إلى كابوس مرعب ..

إذ لا يمُر يوم على السكان دون أن يسقط منهم ضحايا نتيجة إنفجار الألغام بهم في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازلهم وكذلك نتيجة الإستهداف المباشر للأحياء السكنية من قبل .

وتوقفت الحياة العامة للمواطنين في كثير من المناطق التي تستهدفها المليشيات وامتناع السكان من الذهاب إلى مزارعهم وأعمالهم خوفاً من بطش وإرهاب الحوثيون .