شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. تسجيل حالة وفاة جديدة جراء انفلونزا الخنازير وعشرات الإصابات والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية، في محافظة إب وسط اليمن، بأن مواطنا توفي بإنفلونزا الخنازير بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا توفي بعد نقله من محافظة إب إلى العاصمة صنعاء نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير في إب.

وبحسب المصادر، فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة اليوم بعد رحلة علاجية بين إب وصنعاء كلفته خسائر مالية كبيرة.

وأصيب في وقت سابق أسرة المواطن المكونة من عشرة أشخاص بإنفلونزا الخنازير بينهم أطفال ونساء وتماثلوا للشفاء بعد نقلهم لأحد مستشفيات مدينة إب.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل خمس حالات وفاة في العدين وبعدان بإب وإصابة للعشرات من المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وانتشرت في إب مؤخراً انتشاراً واسعاً للأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والحصبة والدفتيريا والتهاب السحايا في ظل غياب دور الجهات الصحية لمواجهتها والتوعية بمخاطرها والحد من قتل المزيد من المواطنين.

وكانت تقارير صحية قالت إن 79 حالة وفاة شهدتها صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين جراء وباء إنفلونزا الخنازير خلال شهر يناير الماضي.