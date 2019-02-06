شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغلق مكتب منظمة مكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء والان مع التفاصيل

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في العاصمة صنعاء، التي فضحت تورط الميليشيا في جرائم التجارة بالأعضاء البشرية.

وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل حسب موقع "المشهد اليمني" إن "مليشيا الحوثي أصدرت قراراً بإغلاق المكتب وتلاحق العاملين لدى المنظمة".

وأكد فاضل أنه يملك وثائق وأدلة على جرائم مليشيا الحوثي وبيعها وسرقتها الأعضاء البشرية.

ودعا رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة إلى التضامن معهم ومع ضحايا مليشيا الحوثي، محملاً المليشيا الحوثي المسؤولية، إذا تعرض هو شخصياً أو أسرته، أو أحد العاملين في المنظمة إلى مكروه.