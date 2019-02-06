وزير النقل يضع حجر الاساس لمشروع النافذة الواحدة بميناء الوديعة البري

وضع وزير النقل صالح الجبواني ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مشروع النافذة الواحدة بميناء الوديعة البري بحضرموت بتمويل ذاتي .

واستمع الجبواني والكثيري من مدير عام الميناء مطلق الصيعري الى شرح عن المشروع الذي يضم نقل كافة مكاتب ودوائر الادارات بالميناء الى موقع واحد يعمل على اعادة حركة السير بالنافذة الواحدة بشكل سلس وميسر الى جانب سفلتت خطوط المغادرين والواصلين وكذا توفير الخدمات الاساسية للمسافرين .

ولفت الصيعري الى ان المشروع عكفت ادارة المنفذ مع الجهات المختصة خلال الفترة الماضية في اعداد الخطوات الاولية لعمل المشروع الذي سيعمل على احداث نقلة استراتيجية مهمة في تحسين الحركة داخل الميناء .

رافقهم في الزيارة وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي و مستشارة الوزير لقطاع النقل البري اروى الهيال و نائب القائم باعمال الهيئة العامة للنقل البري علي محروق ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الصحراء محمد صالح الصيعري و عدد من مدراء عموم مكاتب المالية والجمارك والضرائب والزراعة ومصلحة الهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت.

وعلى صعيد متصل، دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم صرف مرتبات المتقاعدين لشهر فبراير مع الزيادة في مناطق الوادي والصحراء عبر البريد والبنوك.

وأكد ان عملية صرف رواتب المتقاعدين ستكون بداية كل شهر كما كان في السابق.

فيما أوضح مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالوادي والصحراء زكي باوادي أن إجمالي المستفيدين 4 آلاف و351 متقاعد بإجمالي قدره 253 مليون ريال.