شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرعى لقاء تشاوريا وتنسيقيا بين عدد من المكاتب الحكومية والان مع التفاصيل

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم لقاء تشاوريا وتنسيقيا بين المكاتب الحكومية ذات العلاقة (مكتب وزارة الصحة العامة والسكان،ومكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل) مع كتلة الصحة في المحافظات الجنوبية وشركاء التنمية الصحية والسلطات المحلية في محافظات اقليم حضرموت.

وقال محافظ حضرموت بأن هذا اللقاء يحتل أهمية كبرى لكونه سيعزز من آلية العمل والتنسيق للجهود المختلفة بين المكاتب المعنية والجهات المهتمة بقطاع الصحة، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح كل الجهود التي تصب في خدمة التنمية والصحة وكافة المجلات الأخرى بحضرموت.

كما تحدث خلال اللقاء مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري ومنسقة كتلة الصحة في المحافظات الجنوبية والشرقية الدكتورة منال باعييس بكلمات أوضحوا خلالها بأن هذا اللقاء يقام تحت شعار "تنسيق الجهود بين شركاء التنمية الصحية والسلطات المحلية الطريق الى تحقيق افضل النتائج على الواقع"، ويهدف الى وضع اللبنات الأساسية للتنسيق للعمل المشترك بين الاطراف المعنية لدعم مشاريع الصحة في محافظة حضرموت خصوصا واقليم حضرموت بشكل عام.

حضر اللقاء مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بحضرموت الدكتور علي جعول وومثلين عن الجهات المشاركة في اللقاء من ساحل ووادي محافظة حضرموت ومحافظات شبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى.

وعلى صعيد متصل، التقى محافظ محافظة حضرموت، صباح اليوم، وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإذاعة صالح حيدرة الحميدي.

وفي اللقاء أكد المحافظ على إهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الإعلام بكافة أنواعه المقروء والمسموع والمرئي، إيماننا منها بأهميته ودوره الفاعل في دعم عملية التنمية والبناء والأمن والإستقرار.

من جانبه أشاد الوكيل الحميدي بمستوى الإنجاز الذي تحقق لحضرموت في قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية ومستوى التوسع في إنشاء الإذاعات المجتمعية والصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تولي حضرموت أهمية خاصة انطلاقا من أهميتها وحرص قيادتها وأبنائها على تطوير قطاع الصحافة والإعلام بالمحافظة.