شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقاتلات التحالف تغير على مواقع المليشيا في صرواح والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأربعاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر ان غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب صرواح. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .

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