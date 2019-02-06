وزير إثيوبي مستقيل يتهم أعضاء بالائتلاف الحاكم بعرقلة إصلاحات آبي أحمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم زادق أبرها، الوزير السابق بالحكومة الإثيوبية، أعضاء لم يسمهم في الائتلاف الحاكم بالبلاد بمحاولة عرقلة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء آبي أحمد.

وقال "زادق"، خلال لقاء له مع التلفزيون الإثيوبي، عقب تقدمه باستقالته من عضوية "جبهة تحرير شعب تقراي" الائتلافية في الحزب الحاكم، إن "الجبهة لم تتقبل التغيير والإصلاح الذي يقوم به رئيس الوزراء".

وأضاف أن "هناك مجموعة داخل الحزب لا تزال متمسكة بالأفكار القديمة، ومنها من لا يقبل بالحراك الديمقراطي، الذي تشهده البلاد"، على حد قوله.





وكان زادق أبرها تقلد عدة منصب في الحكومة الإثيوبية السابقة، حين كان يقودها هيلي ماريام دسالنج، منها وزير دولة بمكتب شؤون الاتصال الحكومي، ومسؤول الإعلام بمكتب رئيس الوزراء.



واستمرت حالة من الشد بين كل من ائتلاف تقراي، الذي تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تقراي، والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، عقب تولي آبي أحمد مهام رئاسة الحكومة الإثيوبية، حول عدة نقاط إصلاحية ترى الجبهة أنها تتعارض مع دستور البلاد الذي وضع في عام 1995.

