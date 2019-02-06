طالبان: لن نوقف النار قبل إعلان الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي

استبعد أحد كبار مفاوضي حركة طالبان الموافقة على وقف إطلاق النار إلى أن يتم إعلان الجدول الزمني لسحب القوات الدولية من أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن عضو حركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي قوله " إن الحركة المسلحة لا ترغب في الاستيلاء على البلاد بأسرها بواسطة قوتها العسكرية، لأن هذا لن يجلب السلام إلى أفغانستان".

وقال ستانيكزاي - الذي ترأس وفد طالبان في مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة - " إنه بعد الإعلان عن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية، يمكن لممثلي الحكومة الأفغانية وغيرهم أن ينضموا إلى المحادثات حول حكومة مستقبلية".

وبالنسبة للاجتماع الحالي حول أفغانستان في موسكو، أكد عضو حركة طالبان أن هناك عقبات أمام التوصل إلى تسوية، وأن تحقيق السلام أكثر صعوبة من الحرب، ومع ذلك أعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع.