بمشاركة فتح.. مصر توجه الدعوة لـ5 فصائل فلسطينية لعقد حوار في القاهرة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مصر ستدعو كل من فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، لعقد اجتماع فصائلي في القاهرة.

وأوضحت المصادر، لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن الاجتماع يبحث الانتخابات المقبلة، مضيفةً أن عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، سيصل، غدا الخميس، للقاهرة للمشاركة في جلسات البرلمان العربي، ومن ثم الحوار الذي ستطلقه القيادة المصرية.

وأعلنت حركة حماس ترحيبها بالدعوة المصرية، قائلة إنها تنتظر الترتيبات الخاصة بتلك الاجتماعات.