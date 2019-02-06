السلطات التركية تُسلم مصر "إخوانيًا" محكوم عليه بالإعدام في قضية هشام بركات

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الشاب المصري المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، محمد عبد الحفيظ حسين، رُحِّل بالفعل إلى بلاده، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، ولم يطلب اللجوء السياسي.

وكشفت عناصر وقيادات إخوانية مصرية تسليم تركيا لشاب ينتمي للجماعة، كان قد حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، للسلطات المصرية، بحسب ما نقلت (العربية.نت).

وأكد هيثم أبو خليل، وهو أحد القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان، ويقيم في تركيا أنه تم ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين المتهم بقضية اغتيال النائب العام المصري السابق، وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام إلى القاهرة، بعد وصوله بساعات لمطار اسطنبول التركي قادما من العاصمة الصومالية مقديشو.

وكان الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية إرهابية، قد وصل مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في مساء السادس عشر من يناير/ كانون الثاني قادما من الصومال.

وفي صباح السابع عشر من الشهر نفسه تبين أن محمد من بين المتهمين المطلوبين من الجانب المصري أثناء إتمامه إجراءات التأشيرة الإلكترونية. وتقدم محمد الذي تبين أنه من شباب الإخوان المسلمين ويوحد بحقه حكم بالإعدام في مصر بطلب لجوء سياسي، غير أن الجهات التركية رفضت هذا الطلب.

وأعيد “عبد الحفيظ” إلى مصر على متن طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى القاهرة في الثامن عشر من الشهر نفسه.

وكانت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين كشفت ترحيل تركيا الشاب المصري الذي ينتمي للجماعة إلى مصر، وقالت إنه يواجه حكمًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.

هذا وتصنف العديد من الدول ومن بينها مصر جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها محمد، كتنظيم إرهابي، وفي المقابل لا تعتبرها تركيا جماعة غير قانونية.