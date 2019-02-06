وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون المشترك

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الذي يزور السلطنة حاليا، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين بحثا - أيضا - خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها، حيث أكدا أهمية الحوار والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
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