بريطانيا تستضيف إجتماع الناتو في ديسمبر

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن إجتماع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحلف، سيعقد في لندن خلال ديسمبر.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “نشعر بالإمتنان لبريطانيا على موافقتها على إستضافة هذا الإجتماع بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف”.

وأضاف ستولتنبرج، أن هذا الإجتماع سيكون بمثابة فرصة لرؤساء ورؤساء حكومات دول الحلف؛ لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء في الوقت الراهن وفي المستقبل، فضلاً عن ضمان مواصلة تكيف الحلف لإبقاء ما يقرب من مليار شخص يحتمون بمظلته.

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