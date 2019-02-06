روسيا: الرد بالمثل على أمريكا بشأن معاهدة الصواريخ

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو سترد بالمثل على أي خطوات أمريكية، بشأن معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدي، وستنسحب

من المعاهدة بعد 6 أشهر .

وقال لافروف “إن روسيا ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 أشهر، رداً على انسحاب الولايات المتحدة”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “أن موسكو قالت كل ما لديها بشأن معاهدة الصواريخ النووية، بما في ذلك أسباب الإجراءات المماثلة، بشأن تعليق الولايات المتحدة لاشتراكها في المعاهدة، ولفت إلى أن بلاده دعت مراراً وتكراراً إلى بدء الحديث وعدم التأجيل، وخاصة المسائل المتعلقة بإمكانية تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، التي تنتهي 2021”.

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