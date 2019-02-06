الكرملين: سننتقم من وسائل الإعلام البريطانية

اسماء السيد - هددت موسكو مجددا باتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام البريطانية المعتمدة لديها في حال تعرض شبكة "RT وسبوتنيك" للملاحقة من جانب لندن، وقالت إنها ستضطر لفحص مدى التزام هذه الوسائل بالقانون الروسي.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في منتدى إعلامي في موسكو، اليوم الأربعاء: "تتعرض وسائل إعلامنا المتمثلة بـRT وسبوتنيك للملاحقة في بريطانيا، حيث يقيدون حقها في العمل، وجمع ونشر المعلومات. وذلك يضطرنا لرصد وسائل الإعلام البريطانية بشكل دقيق جدا لتحديد مدى التزامها بالتشريعات الروسية الحالية".

وأكد بيسكوف أن وسائل الإعلام في روسيا لا تتعرض لأي رقابة، مشيرا إلى أن تقييد الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام سياسة تمارسها دول مختلفة، وهي "فكرة صحيحة في الأساس".

وكانت موسكو، دانت في أوقات سابقة مرارا ملاحقة سلطات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وسائل الإعلام الروسية في أراضيها بذرائع زائفة، منها التدخل في الانتخابات ومحاولات تأجيج الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

تقييد نشاط

وأكدت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، أن أي إجراءات من بريطانيا لتقييد نشاط قناة RT على أراضيها، ستكون لها تبعات مماثلة تنعكس على وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا.



وفي يوليو 2018، قال فاديم سوبوتين نائب رئيس الهيئة الروسية، إن الجانب الروسي يراقب ما يحيط بـ"الاهتمام المفرط" بقناة RT من قبل جهاز Ofcom البريطاني للرقابة على الاتصالات.

وأضاف سوبوتين، أن إجراءات Ofcom، تدل على "استمرار سياسة ملاحقة وسائل الإعلام الروسية، بعكس موقف لندن الرسمي تجاه الأحداث العالمية".

وكانت لندن قد فتحت ثلاث قضايا جديدة ضد RT، اثنتان تتعلقان بالبرامج الإخبارية، وأخرى ببرنامج Crosstalk، ليصل بذلك إجمالي قضايا الجهاز البريطاني ضد وسائل الإعلام الروسية إلى عشر قضايا منذ أبريل الماضي.

حياد

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية إن الموقف تجاه RT تتعلق "بمسألة الحياد المطلوب" في أخبار القناة التلفزيونية الروسية وبرامجها الوثائقية المبثوثة في بريطانيا. كما لوحت بإمكانية سحب ترخيص عمل قناة RT الروسية.

وكانت Ofcom أكدت أنها وجهت رسالة إلى مؤسسة "تي في - نوفوستي" التي تملك تراخيص بث RT، قالت فيها إنه في حال أثبتت السلطات البريطانية أن "الدولة الروسية سمحت باستخدام غير شرعي للقوة ضد بريطانيا، فستعتبر هذا مناسباً للتأكد إذا كانت المؤسسة تلبي معايير العمل في بريطانيا".

يشار إلى أن نطاق مسؤولية الهيئة التنظيمية للاتصالات البريطانية يتضمن مهمة التحقق من أن مالكي تراخيص البث ما زالوا "لائقين ومناسبين" للعمل في بريطانيا.

