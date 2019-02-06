قمة لحلف الأطلسي في لندن في ديسمبر في الذكرى السبعين لتأسيسه

اسماء السيد - بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن قادة دول الحلف الـ29 سيعقدون قمة في لندن في ديسمبر بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، تخصص لبحث التهديدات الجديدة لأمن الدول الأعضاء.

وغرّد ستولتنبرغ على تويتر قائلًا إن العاصمة البريطانية هي "المكان الأمثل لإحياء 70 عامًا من التعاون العسكري على جانبي الأطلسي، لكونها استضافت المقر الأول للحلف في 1949".

ويأمل قادة الحلف في تجنب الدراما التي حدثت في قمة العام الماضي في بروكسل عندما شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوما لاذعًا على الحلفاء، وخاصة ألمانيا، لعدم إنفاقها بشكل كاف على الدفاع.

وتردد أن الاجتماع يمكن أن يعقد في واشنطن، حيث وقعت معاهدة تأسيس الحلف، إلا أنه تقرر بدلًا من ذلك عقد اجتماع وزراء خارجية الحلف في العاصمة الأميركية في إبريل.

قال ستولتنبرغ في بيان إن "الاجتماع في لندن سيكون فرصة لزعماء دول وحكومات الدول الأعضاء في الحلف لمعالجة التحديات الأمنية التي نواجهها الآن وفي المستقبل، ولضمان أن يستمر الحلف في التأقلم للحفاظ على سلامة سكانه الذين يصل عددهم إلى نحو المليار".

تأتي ذكرى تأسيس الحلف في وقت حسّاس له، حيث تشيع مخاوف حول التزام ترمب به، واستعداده لاحترام مبدأه في الدفاع المتبادل. ويتهم ترمب دول الحلف الأوروبية بأنها تعتمد على الحماية التي يوفرها الجيش الأميركي، ولا تنفق ما يكفي على قواتها المسلحة.

وقبل توليه الرئاسة قال ترمب إن الحلف "عفى عليه الزمن"، وعقب قمة يوليو، شكك في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحترم مبدأ الحلف الأساسي بالدفاع المشترك بالنسبة إلى مونتينغرو العضو الجديد في الحلف.