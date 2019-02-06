شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان:الدولة نجحت فى زيادة الناتج القومى وخفض الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر حققت معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن البيان الذى أصدره ديفيد ليبتون النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى يؤكد أن مصر نجحت فى زيادة الناتج القومى وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالى.

أضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن السياسات الاقتصادية التى تتبعها مصر جيدة ولا حاجة لأن يكون هناك تغيير فى هذه السياسات على أن تحقق الأهداف المرجوة وتؤدى إلى ظهور عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "العربى" أن الاستثمار الأجنبى المباشر يتأثر بشكل كبير بالحالة الاقتصادية العامة فى العالم لافتا إلى أن العوامل المحيطة بالحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين وخروج انجلترا من الاتحاد الأوروبى والمشكلات فى فنزويلا مشيرا إلى أن مصر عليها ان تبذل مجهود أكبر فى جذب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبى المباشر مما يؤدى إلى تحسين الاحتياطى النقدى الأجنبى وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتعزيز التصدير للخارج.

تجدر الإشارة إلى أن ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى أكد فى بيان له اليوم الأربعاء إن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.