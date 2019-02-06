التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

وأكد الدكتور محمد عمر، اهتمام الوزارة فى إحداث التغيير لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها.

وأشار الدكتور محمد عمر إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من...