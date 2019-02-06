أكّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في المنطقة، هزموا كليًّا في سوريا".
وشدّد على أنّ "أميركا ستغادر سوريا سواء أرادت أم لم ترد، ومغادرتها حتمية وليست خيارًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ولايتي: أميركا وحلفاؤها هزموا كليا في سوريا وسيغادرونها وهذا أمر حتمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.