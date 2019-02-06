ولايتي: أميركا وحلفاؤها هزموا كليا في سوريا وسيغادرونها وهذا أمر حتمي

أكّد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، ​علي أكبر ولايتي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاءها في المنطقة، هزموا كليًّا في ​سوريا​".

وشدّد على أنّ "أميركا ستغادر سوريا سواء أرادت أم لم ترد، ومغادرتها حتمية وليست خيارًا".