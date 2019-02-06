دفاع روسيا: نجاح إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات من مطار بليسيتسك الفضائي

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ "إطلاقًا ناجحًا ل​صاروخ​ عابر للقارات من طراز "آر إس24" (يارس) من مطار بليسيتسك الفضائي". وأكّدت في بيان، أنّ "المهام تمّ تنفيذها بشكل كامل، وهدف التجربة هو التأكيد من الخصائص التكتيكية والتقنية للمنظومة الصاروخية".

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