وزير خارجية مقدونيا الشمالية وقع بروتوكول الانضمام إلى حلف "الناتو"

وقّعت جمهورية مقدونيا الشمالية، في بروكسل، بروتوكول الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن طريق وزير خارجيتها نيكولا دميتري.
ولفت دميتري خلال مراسم التوقيع، إلى "أنّني أشكر أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ الّذي مهّد الطريق لجعل ذلك ممكنًا"، مركّزًا على أنّ "الناتو" بالنسبة لنا يعبّر عن الأمن والاستقرار، وهو يناضل لجعل عالمنا أفضل، ونحن معًا سنواجه ونحلّ جميع المشاكل في طريقنا، وسنلعب دورًا مهمًّا في منطقة تواجه تحديات كبيرة".
من جانبه، رحّب ستولتنبرغ، بمقدونيا الشمالية بصفتها العضو الثلاثين في الحلف، منوّهًا إلى أنّكم "ستتّخذون القرارات مع "الناتو"، ونحن نتشارك نفس وجهة النظر كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".
ووقع ممثلو الدول الأعضاء تباعًا على ذات البروتوكول ضمن المراسم.
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